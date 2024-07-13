Кабмин предлагает дифференцировать ответственность по УК за мятеж

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Правительство РФ предлагает дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Об этом сообщается в проекте, который размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает освобождать от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольно и своевременно сообщило органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба

В то же время предлагается наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности страны.

Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Если это повлекло смерть или иные тяжкие последствия, предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время статья "Вооруженный мятеж" Уголовного Кодекса не предусматривает какой-либо дифференциации мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, в том числе в зависимости от общественной опасности деяний.

Ранее сообщалось, что ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может быть ужесточена. Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 Уголовного кодекса РФ внесли в Госдуму.

По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%. Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая школьников младших классов, в совершение диверсий. Часто в таких ситуациях с ребенком общаются через интернет.