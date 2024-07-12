Депутат ГД Яровая: организация незаконной миграции будет отнесена к тяжким преступлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы разработали законопроект об отнесении всех преступлений, которые связаны с организацией нелегальной миграции, к числу тяжких и особо тяжких, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня мы договорились о том, что в течение недели все уполномоченные министерства, все правоохранители, все службы дадут нам обратную связь по проекту закона, который разработан депутатами Государственной думы и касается нескольких важнейших направлений", – цитирует парламентария ТАСС.

По словам Яровой, в Думу также внесут проект, подразумевающий введение запрета на посредничество при проведении экзаменов на знание русского языка для граждан других государств. Она отметила, что парламентарии уже разработали данный документ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты одобрят проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов смогут выдворять из России.

Эту инициативу подготовило МВД РФ. Законопроект подразумевает, что иностранцев-нарушителей можно будет депортировать из страны в связи с нарушениями дополнительно 20 статей КоАП. В их числе в проекте указаны неповиновение полиции, мелкое хулиганство, представление ложных сведений при миграционном учете, пропаганда экстремистских организаций.