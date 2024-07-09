Володин заявил, что ГД поддержит проект о депортации мигрантов за правонарушения

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Депутаты Госдумы одобрят проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы напомнил, что соответствующую инициативу подготовило МВД РФ. Согласно законопроекту, иностранцев-нарушителей будут депортировать из страны дополнительно по 20 статьям КоАП. Среди них – неповиновение полиции, мелкое хулиганство, представление ложных сведений при миграционном учете, пропаганда экстремистских организаций.

При этом для того, чтобы выдворить из страны мигрантов, виновных в совершении преступлений подобного рода, помимо привлечения к административной ответственности, правоохранителям нужно вынести решение о запрете въезда или о нежелательности нахождения в РФ, а в некоторых случаях – о депортации.

18 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в стране могут ввести режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. В случае полного принятия предложения изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".