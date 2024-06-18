ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки из РФ

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в стране могут ввести режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в РФ. В случае полного принятия предложения изменения внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Документ направили еще в апреле на рассмотрение нижней палатой парламента депутаты всех пяти партий, а авторами стали первый замглавы фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Также Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому сотрудники полиции смогут принимать решение об административном выдворении за границы РФ иностранцев и лиц без гражданства. Если предложение одобрят, то изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в рамках выдвинутой ранее инициативы о повышении эффективности контроля за мигрантами.

Ранее МВД РФ разработало законопроект, по которому лишенные российского гражданства лица могут находиться в стране 15–90 дней в зависимости от обстоятельств. Авторы законопроекта хотят ввести упрощенный порядок предоставления вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие в РФ на территории, имеющей отношение к Российской империи или СССР.

