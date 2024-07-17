Фото: depositphotos/reginaavramova.gmail.com

Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи" запустили в Москве для помощи женщинам, которые остались одни в беде, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям. В дальнейшем власти Москвы планируют расширить не только проект, разместив соответствующие стикеры в учреждениях социальной сферы, но и помощь пострадавшим от домашнего насилия.

В рамках акции будут обучать востребованным специальностям на базе столичных колледжей, помогать с дальнейшим трудоустройством, а также устраивать детей пострадавших в детсады.

"Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи", – подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что за десять лет работы Кризисного центра помощи женщинам и детям сотрудники помогли более чем 2,5 тысячи женщин, которые оказались жертвами домашнего насилия. С его помощью в 87% случаев обратившиеся женщины прошли переобучение и нашли работу.

Ранее в РФ предложили вернуться к обсуждению ответственности за насилие в семье. По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия.

Она рассказала, что в 2023 году к ней поступило "несколько больше" обращений от жертв домашнего насилия, чем в прошлые годы. Москалькова объяснила, что по каждому работать было нелегко, поскольку, с ее слов, трудно доказывать факт домашнего насилия при отсутствии телесных травм или более тяжких последствий.