ДУМ РФ: ислам не разрешает "побивать" жену

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Казанский имам Тимур Камаев заявил, что ислам разрешает аккуратно "побивать жену", если другие методы воздействия на супругу не сработали. Однако в исламе такие меры не поощряются. Об этом "Газете.ру" рассказал замглавы Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

По его словам, в ДУМ выступают против домашнего насилия и считают послание Мухаммада в первую очередь гуманистическим. Указанный аят (стих. – Прим. ред.) из суры (главы. – Прим. ред.) "Женщина" нельзя рассматривать в отрыве от контекста, так же как знаменитый "аят меча", на основе которого исламу приписывают воинственность и агрессивность, подчеркнул Мухетдинов.

Замглавы ДУМ РФ утверждает, что ислам отверг большую часть дискриминационных положений, главенствующих в отношении женщин в Средневековье. Однако многие, в том числе и мусульмане, уверены, что ислам поощряет такого рода "воспитательные меры" по отношению к жене.

"В случае с татарстанским имамом он, очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя и уточняет, что аят не следует понимать буквально, и в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство", – прокомментировал Мухетдинов.

Он добавил, что слово "побивать" следует понимать в значении "разрывать связь". Эту интерпретацию много лет назад предложил крупнейший отечественный арабист, профессор Саид Кямилев, заключил Мухетдинов.

Ранее СМИ опубликовало интервью с имамом казанской мечети "Ирек" Камаевым, в котором он заявил, что во время конфликтов в семье нужно попытаться договориться. Если же женщина не слушает мужа, допустимо "побивание" – нанесение нескольких незначительных ударов мисваком (щеткой для чистки зубов. – Прим. ред.). Камаев объяснил, что такой метод призван не травмировать женщину, а "дать понять, что она не права". Позднее в издании заявили, что слова имама были вырваны из контекста. Сейчас его интервью удалено.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению вопроса о введении ответственности за насилие в семье. По ее словам, можно пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия.

