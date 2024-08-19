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19 августа, 17:48

Происшествия

Суд оставил в силе арест сенатора Савельева по делу о подготовке убийства

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд оставил в силе постановление Басманного районного суда столицы и оставил обвиняемого в организации попытки убийства сенатора Дмитрия Савельева под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

"Апелляционная жалоба заявителя без удовлетворения", – добавили в пресс-службе.

Савельева лишили неприкосновенности из-за его возможной причастности к организации убийства. Суд арестовал его до 2 октября, позднее ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить своего бывшего бизнес-партнера. По данным СМИ, возможной жертвой мог стать Сергей Ионов. За это Савельев мог выплатить примерно 10 миллионов рублей.

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