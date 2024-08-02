Уголовное дело возбуждено против сенатора Савельева за организацию убийства

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Уголовное дело по факту организации приготовления к убийству завели на сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в августе прошлого года сенатор поручил своему знакомому организовать убийство предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. За это Савельев пообещал выплатить денежное вознаграждение, а знакомый попытался найти того, кто реализует это преступление.

Спустя время правоохранители узнали о готовящемся убийстве, поэтому организовали комплекс мероприятий, направленных на изобличение заказчика и организаторов преступления. Для этого сотрудники полиции подготовили инсценировку убийства. После того как Савельеву сообщили о совершении преступления, сенатор передал соучастнику вознаграждение.

В связи с причастностью сенатора к организации убийства Совет Федерации лишил его неприкосновенности. Савельева задержали на выходе из зала заседания СФ для проведения следственных мероприятий.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил ТАСС, что вопрос об отстранении сенатора, представляющего правительство Тульской области, в повестке Совета Федерации не стоит, так как его вина пока не доказана. Кроме того, он уточнил, что полномочия Савельева истекают осенью.

Также на время следственных мероприятий будет приостановлено членство сенатора в партии "Единая Россия". Если суд признает его виновным, тогда его исключат.

Следователи, по данным СМИ, в ближайшее время предъявят Савельеву обвинение, а затем направят в Басманный районный суд Москвы ходатайство о его аресте.

