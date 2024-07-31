Сын экс-судьи Арбитражного суда Москвы Кондрат получил 20 лет за организацию убийств

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мособлсуд приговорил к 20 годам колонии сына экс-судьи Арбитражного суда Елены Кондрат Николая, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Также приговор вынесли Григорию Воскресенскому. Мужчин признали виновными в организации убийства по найму, организации приготовления к убийству трех лиц из корыстных побуждений по найму и пособничестве в совершении убийства по найму.

Суд установил, что в сентябре 2020 года Кондрат, опасаясь распространения личным водителем конфиденциальных сведений, предложил своему знакомому Мацневу за вознаграждение убить его. Последний привлек к совершению убийства Воскресенского.

3 октября того же года Кондрат обманом заманил своего водителя в район песчаного карьера в деревне Двуглинково городского округа Луховицы, куда также прибыл Мацнев. Последний избил потерпевшего, а также нанес многочисленные удары ножом в область грудной клетки.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался. При этом Воскресенский помог сокрыть труп.

Помимо этого, в августе 2020 года Кондрат на почве личной неприязни к одной из предпринимательниц решил организовать ее убийство. Он снова привлек Мацнева, который должен был инсценировать разбойное нападение на потерпевшую и нанести ей ножевые ранения.

По аналогичному плану с целью завладеть недвижимым имуществом они готовились убить крупного бизнесмена. Также в октябре 2020 года Кондрат решил убить женщину, изобличившую его мать Елену Кондрат в коррупционном преступлении. Подсудимые не смогли довести свой умысел до конца в связи с задержанием.



Кондрат приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Воскресенский получил 10 лет исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год. Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 26 миллионов рублей.

Мацнев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и ранее был приговорен Луховицким районным судом Московской области к длительному сроку отбывания наказания.

В июле прошлого года Московский городской суд приговорил экс-судью Арбитражного суда столицы Елену Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество. Помимо этого, ей назначили штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

В конце ноября 2021 года глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Кондрат.

По версии следователей, она предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других. В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.