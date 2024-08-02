СФ одобрил просьбу генпрокурора РФ о лишении неприкосновенности сенатора Савельева

Фото: duma.gov.ru

Совет Федерации одобрил направленное генеральным прокурором РФ Игорем Красновым обращение, в котором он просил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с выявлением его причастности к организации убийства. Об этом сообщил глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания после того, как глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила с речью и подвела итоги весенней сессии. По словам Тимченко, Савельева попросили выйти из зала, а на выходе его задержали полицейские для проведения следственных действий.

Официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил агентству, что обращение было направлено из-за подозрений, связанных с причастностью Савельева к организации убийства.

Савельев в Совфеде представляет правительство Тульской области, а перед этим он был депутатом Госдумы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Ранее Олег Хорохордин покинул пост главы Алтая и заявил, что переходит на новое место работы. Он выразил благодарность Путину за поддержку региона и особое отношение к республике. Также он поблагодарил администрацию президента, кабмин и лично премьер-министра Михаила Мишустина за помощь региону.

Кроме того, сенатор от Белгородской области Евгений Савченко принял решение уйти с поста. По словам Тимченко, теперь Савченко намерен заниматься здоровьем, отдыхом и развитием личностного потенциала. Полномочия сенатора должны были истечь в сентябре 2025 года.

