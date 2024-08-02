ТАСС: СК потребует арестовать сенатора Савельева по делу об организации убийства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следственный комитет России будет настаивать на аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

В ближайшее время ему предъявят обвинение, а затем следователь уже направит в Басманный районный суд Москвы ходатайство об аресте Савельева.

Совет Федерации, в свою очередь, одобрил направленное генпрокурором РФ Игорем Красновым обращение о лишении неприкосновенности Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. По словам главы комитета палаты по регламенту Вячеслава Тимченко, после этого сенатора попросили выйти из зала, а на выходе его задержали полицейские для проведения следственных действий.

Савельев в Совфеде представлял правительство Тульской области, а до этого он был депутатом Госдумы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

