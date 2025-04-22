Экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова заочно приговорили к 6 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Кирилл Мартынов признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего заместителя главного редактора "Новой газеты" ("Новая газета – Европа" признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом) по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

По данным суда, ему также три года запрещено администрировать сайты.

Ранее Мартынова заочно арестовали. Против него заведено уголовное дело. Причиной для этого стала его работа в издании в проекте "Свободный университет", деятельность которого также признана нежелательной в РФ.

Более того, журналист объявлен в международный розыск.