ТАСС: журналистка Екатерина Барабаш объявлена в розыск

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Екатерина Барабаш признана в РФ иноагентом)

Пушкинский городской суд Подмосковья объявил в розыск кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

"Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу", – сказал собеседник агентства, отказавшись от других комментариев.

Минюст РФ признал Барабаш иностранным агентом в апреле текущего года. Как указало ведомство, женщина выступала против проведения СВО, распространяла ложную информацию о решениях и политике органов власти РФ, а также взаимодействовала с иностранными СМИ.

В конце февраля Барабаш задержали в Москве. По данным следователей, она опубликовала на своей странице в соцсети фейки о российской армии.

Во время допроса она признала свою вину. В феврале суд отправлял ее под домашний арест до 25 апреля.