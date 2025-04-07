Бывший издатель "Медиазоны" Петр Верзилов заочно арестован по делу о госизмене

Фото: ТАСС/DPA/Christoph Soeder (Петр Верзилов признан иноагентом в РФ; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца бывшего издателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (внесен в реестр иноагентов в России, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по предъявленному ему обвинению в госизмене. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Срок будет отсчитан с момента задержания Верзилова на территории РФ или при выдаче его российской стороне.

В ноябре 2023 года журналист был заочно приговорен к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Ему также запретили в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Однако через некоторое время Мосгорсуд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Басманный суд Москвы не изменил решение и вновь назначил Верзилову 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ.

