Суд арестовал имущество главреда "Медиазоны" Смирнова в рамках уголовного дела

Фото: РИА Новости /Евгений Одиноков (Сергей Смирнов признан в РФ иноагентом)

Бутырский суд Москвы наложил арест на имущество главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова (СМИ и журналист внесены в реестр иноагентов в России) по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

В начале марта Смирнов был объявлен в розыск. Из базы МВД РФ следует, что он разыскивается по статье, однако по какой, не уточняется.

При этом до этого на главреда "Медиазоны" завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, так как он долгое время в своих публикациях не предупреждал пользователей, что включен в соответствующий реестр. Минимальное наказание по данной статье – штраф до 300 тысяч рублей, а максимальное – до 2 лет лишения свободы.

Ранее суд заочно арестовал на 8 лет и 4 месяца колонии издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о ВС РФ. Так как журналист сейчас находится за границей, приговор был вынесен судом заочно.

