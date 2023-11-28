Суд оштрафовал "Медиазону" за отсутствие маркировки иноагента

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Басманный суд Москвы назначил штраф изданию "Медиазона" (признано в РФ СМИ-иноагентом) в размере 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в его материалах, опубликованных в Сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Там уточнили, что ООО "ЗП" (учредитель "Медиазоны") признано виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом").

Ранее главного редактора этого издания Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента. Приговор вынес Бутырский суд Москвы.

До этого столичный Басманный суд заочно приговорил к 8,5 года колонии издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). Уточняется, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.