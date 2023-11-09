Главреда "Медиазоны" оштрафовали на 40 тыс рублей за неуказание статуса иноагента

Фото: телеграм-канал "Смирнов" (Сергей Смирнов признан в РФ иноагентом)

Столичный Бутырский суд оштрафовал главреда "Медиазоны" (признано СМИ-иноагентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей за неуказание статуса иностранного агента. Об этом пишет РИА Новости.

Протокол на мужчину был составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Она вводит ответственность за отсутствие плашки, предупреждающей, что автор является иностранным агентом.

Ранее стало известно, что Кузьминский суд Москвы выписал штраф рэперу Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.

По аналогичной со Смирновым статье Хамовнический суд столицы обязал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) выплатить 40 тысяч рублей.