Суд заочно приговорил издателя "Медиазоны" Верзилова к 8,5 года колонии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Петр Верзилов признан в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии издателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что наказание Верзилов будет отбывать в колонии общего режима.

При этом гособвинитель ранее обратился в суд с просьбой вынести приговор акционисту в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее суд заочно арестовал Верзилова по делу о фейках о российской армии. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

