Минюст признал кинокритика Екатерину Барабаш иноагентом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Екатерина Барабаш признана иноагентом в РФ )

Минюст РФ признал кинокритика Екатерину Барабаш, стримера Алексея Губанова, журналиста Алексея Лушникова, музыканта Святослава Толстого и издание "Гласная" иностранными агентами. Об этом ведомство сообщило на сайте.

Министерство уточнило, что Барабаш распространяла ложную информацию о решениях и политике органов власти России, а также о Вооруженных силах РФ.

Кроме того, кинокритик выступала против проведения специальной военной операции на Украине, участвовала в публичном распространении сообщений других иноагентов и взаимодействует с иностранными СМИ.

В свою очередь, Губанов принимал участие в публикации материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о политике и решениях органов государственной власти РФ и избирательной системе государства.

Вместе с тем Губанов высказывался против СВО. На данный момент он проживает за пределами России, отметило ведомство.

Лушников распространял ложную информацию, направленную на создание негативного образа ВС РФ, а также недостоверные данные в отношении политики и решений власти России.

Он также выступал против спецоперации и публично распространял сообщения иностранных агентов. Журналист не проживает в России.

Вместе с тем Толстой распространял среди неограниченного круга лиц материалы других иноагентов недостоверную информацию о политике органов власти РФ и Вооруженных силах России.

Кроме того, он выступал против проведения СВО на Украине. В настоящий момент музыкант проживает за пределами России.

Издание "Гласная" участвовало в создании и публичном распространении материалов иностранных агентов, иностранных и международных организаций, которые признаны на территории России нежелательными. Помимо этого, издание занималось пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Также "Гласная" публиковало ложную информацию о политике властей РФ и ВС РФ, высказывалось против спецоперации. Минюст отметил, что главный редактор издания не проживает в России.

Тем временем автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель" была исключена из списка иностранных агентов. Это произошло в связи с проверкой, по итогам которой в работе организации не было выявлено признаков деятельности иноагентов, уточнило ведомство.

В конце февраля правоохранители задержали Барабаш в Москве. По версии следствия, она опубликовала на своей странице в соцсети информацию, которая содержит фейки о российской армии.

Кинокритик признала свою вину во время допроса. Позже Дорогомиловский суд Москвы отправил Барабаш под домашний арест до 25 апреля.