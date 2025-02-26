Кинокритик Барабаш отправлена под домашний арест по делу о фейках

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Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест до 25 апреля кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Барабаш была задержана утром 26 февраля в Москве. По версии следствия, она опубликовала на своей странице в соцсети информацию, которая содержит фейки о российской армии. Во время допроса журналист признала свою вину.

26 февраля суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о публикации недостоверной информации о ВС РФ. Он был задержан в апреле прошлого года.

Поводом стал репост, который журналист сделал в свой телеграм-канал. В нем присутствовала недостоверная информация о событиях в Буче. По версии следствия, посты были размещены в апреле 2022 года и мае 2023 года.

