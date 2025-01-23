Депутат Немкин призвал проверить СМИ, распространявшие фейки журналистки Несоевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал правоохранительные органы провести проверку СМИ, распространявших фейки через публикацию историй, выдуманных журналисткой из Татарстана, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая.

Ранее RTVI писали, что российские издания начали удалять со своих ресурсов материалы упомянутой журналистки, обвинив ее в выдумывании фактов. По словам самой Несоевой, она выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России", для "троллинга эмигрантских СМИ".

Немкин заявил, что допуск публикации заведомо ложных статей является настоящим распространением фейков, за которое СМИ должны понести заслуженное наказание.

"Просто удалить материалы и умолчать о случившемся не получится", – подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

Он считает, что медиа также должны извиниться перед своими читателями за произошедшее, после чего читатели сами примут решение, доверять ли таким ресурсам в дальнейшем.

"Я бы точно не стал", – заключил парламентарий.

Между тем автономная некоммерческая организация "Диалог" начала разработку Международной ассоциации по фактчекингу. Ее целью будет состоять в создании сервисов, позволяющих опровергать фейковую информацию.

Работа будет идти совместно с другими организациями и дружественными странами, разделяющими взгляды и ценности РФ. В частности, в рамках работы ассоциации "Диалог" представит мультиязычную платформу с возможностью верификации информации, на которой будет работать международная команда фактчекеров.