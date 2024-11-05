Депутат Милонов: у родителей должен быть доступ к аккаунтам детей до 14 лет

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У родителей должен быть постоянный доступ к аккаунтам в соцсетях детей как минимум до 14–16 лет. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее в России предложили запретить детям младше 14 доступ в социальные сети. Предполагается, что для реализации инициативы нужно будет обязать платформы вести регистрацию пользователей по паспорту. Однако депутаты Госдумы не поддержали идею, так как "предложение вызывает серьезные сомнения относительно ее эффективности и последствий".

При этом Виталий Милонов подчеркнул, что опасность, которая угрожает несовершеннолетним в интернете сейчас, не уменьшилась – если даже не увеличилась.

"Безусловно, дети становятся объектами манипуляций педофилов, террористов и экстремистов", – отметил он.



Виталий Милонов депутат Госдумы У родителей должен быть перманентный доступ к аккаунтам детей как минимум до 14–16 лет – таким образом станет возможным оградить ребенка от общения один на один со взрослыми, которые могут научить неизвестно чему и подговорить неизвестно на что.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала соцсеть Likee самой опасной платформой для детской аудитории. По ее мнению, на платформе публикуется большое количество детской порнографии и контента, связанного с педофилией. Притом проблема усугубляется за счет того, что администрация Likee не принимает меры для того, чтобы бороться с распространением опасного контента.