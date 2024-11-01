В РФ появится Международная ассоциация по фактчекингу

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Автономная некоммерческая организация "Диалог" создает Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Владимира Табака.

Он напомнил, что 20 ноября в столице состоится ежегодный форум по борьбе с фейками. На нем будет представлен меморандум и первые партнеры – участники ассоциации.

Цель фактчекинговой организации будет состоять создании сервисов, позволяющих опровергать фейковую информацию. Работа будет идти совместно с другими организациями и дружественными странами, разделяющими взгляды и ценности РФ.

В частности, в рамках работы ассоциации "Диалог" представит мультиязычную платформу с возможностью верификации информации, на которой будет работать международная команда фактчекеров. Также новая ассоциация будет проводить и офлайн-мероприятия, включая ряд образовательных мероприятий с участием специалистов по фактчекингу.

Ранее в Кремле отвергли обвинения США о распространении Москвой фейков, связанных с отсутствием помощи со стороны американских властей людям, которые пострадали от ураганов "Милтон" и "Хелен".

Белорусский лидер Александр Лукашенко до этого заявлял, что Украина распространяет фейк о планах Минска якобы захватить Чернобыльскую АЭС. В рамках встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Лукашенко признался, что не понимает, зачем Киев это делает.