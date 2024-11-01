Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:03

Общество

В РФ появится Международная ассоциация по фактчекингу

Фото: 123RF/tanitjuno

Автономная некоммерческая организация "Диалог" создает Международную ассоциацию по фактчекингу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Владимира Табака.

Он напомнил, что 20 ноября в столице состоится ежегодный форум по борьбе с фейками. На нем будет представлен меморандум и первые партнеры – участники ассоциации.

Цель фактчекинговой организации будет состоять создании сервисов, позволяющих опровергать фейковую информацию. Работа будет идти совместно с другими организациями и дружественными странами, разделяющими взгляды и ценности РФ.

В частности, в рамках работы ассоциации "Диалог" представит мультиязычную платформу с возможностью верификации информации, на которой будет работать международная команда фактчекеров. Также новая ассоциация будет проводить и офлайн-мероприятия, включая ряд образовательных мероприятий с участием специалистов по фактчекингу.

Ранее в Кремле отвергли обвинения США о распространении Москвой фейков, связанных с отсутствием помощи со стороны американских властей людям, которые пострадали от ураганов "Милтон" и "Хелен".

Белорусский лидер Александр Лукашенко до этого заявлял, что Украина распространяет фейк о планах Минска якобы захватить Чернобыльскую АЭС. В рамках встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Лукашенко признался, что не понимает, зачем Киев это делает.

Председатель Союза журналистов РФ Соловьев рассказал, какую угрозу несут ложные новости

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика