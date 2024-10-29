В Кремле отвергли обвинения США в фейках об отсутствии помощи людям при ураганах

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Россия отвергает обвинения США о распространении Москвой фейков, связанных с отсутствием помощи со стороны американских властей людям, которые пострадали от ураганов "Милтон" и "Хелен". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы, честно говоря, каждый день видим самые разные обвинения в адрес России, в адрес Ирана, в адрес Кореи, в адрес Кубы и так далее. Это уже какое-то, знаете, излюбленное такое упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение. Во всем нужно в первую очередь обвинить Россию", – отметил политик.

По словам пресс-секретаря российского лидера, аргументированные обвинения о распространении РФ дезинформации так и не были озвучены.

Ранее Песков также отверг обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии. Представитель Кремля обращал внимание, что подобные обвинения для многих стран носят стандартный характер, поскольку Россию регулярно обвиняют во вмешательстве.