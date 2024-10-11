CBS News: число погибших от урагана "Милтон" в США достигло 16

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Как минимум 16 человек погибли от урагана "Милтон" в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США.

По данным СМИ, предусмотренные для пострадавших от стихии временные убежища переполнены, а цены на гостиничные номера резко выросли. Также многие заправки Флориды долгое время были закрыты, из-за чего жители столкнулись с трудностями при поиске топлива, уточнил телеканал.

Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

В ходе эвакуации уехали более пяти миллионов жителей. Ураган оставил без электричества свыше трех миллионов человек во Флориде.

В связи со стихией президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил поездку в Германию и Анголу. Аналогичное решение принял и госсекретарь страны Энтони Блинкен.