Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 18:00

Происшествия
Главная / Новости /

CBS News: число погибших от урагана "Милтон" в США достигло 16

Число погибших от урагана "Милтон" в США выросло до 16 – СМИ

Фото: AP/Rebecca Blackwell

Как минимум 16 человек погибли от урагана "Милтон" в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США.

По данным СМИ, предусмотренные для пострадавших от стихии временные убежища переполнены, а цены на гостиничные номера резко выросли. Также многие заправки Флориды долгое время были закрыты, из-за чего жители столкнулись с трудностями при поиске топлива, уточнил телеканал.

Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

В ходе эвакуации уехали более пяти миллионов жителей. Ураган оставил без электричества свыше трех миллионов человек во Флориде.

В связи со стихией президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил поездку в Германию и Анголу. Аналогичное решение принял и госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Читайте также


происшествияпогодаза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика