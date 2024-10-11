Ураган "Милтон" во Флориде вызвал осадки, которые бывают раз в 1 000 лет

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Ураган "Милтон", который обрушился на Флориду (США) 9 октября, привел к выпадению осадков, которые случаются раз в тысячелетие. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

В городе Сент-Питерсберг, расположенном в районе залива Тампа, за сутки выпало 46,5 сантиметра осадков. Из них 12,9 сантиметра (5,09 дюйма) выпали в период с 20:00 до 21:00 10 октября по местному времени. Вероятность выпадения осадков такой силы составляет примерно 0,1%, отмечает телеканал.

"Безумие! В Сент-Питерсберге за час выпало 5,09 дюйма осадков <...>. Это случается реже чем один раз за тысячу лет", – заявил метеоролог Мэттью Каппуччи.

В районе Клируотер-Бич выпало около 35,5 сантиметра осадков, в городе Баскин – 33,2 сантиметра, в Тампе – 29,03 сантиметра, в Семиноле – 25,7 сантиметра.

Также телеканал подчеркнул, что ураганы "Милтон" и "Хелен" были настолько сильными из-за высоких температур поверхности воды в Мексиканском заливе.

Помимо этого, космонавт "Роскосмоса", специальный корреспондент ТАСС на МКС Иван Вагнер рассказал, что из иллюминатора станции ураган "Милтон" выглядит огромным.

"Вчера снял в боковой иллюминатор пролет западнее урагана "Милтон". Он перемещается на северо-восток. Выйдя на сушу, потерял часть своей силы и формы", – сообщил он.

Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Не менее 14 человек погибли из-за урагана. Шестеро из них скончались, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды еще перед началом шторма.

В ходе эвакуации из штата уехали более 5 миллионов жителей. Ураган оставил без электричества более 3 миллионов человек во Флориде.