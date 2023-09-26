В ЕК назвали соцсеть X крупнейшим каналом распространения дезинформации о РФ

Фото: 123RF/olgagorovenko

Евросоюз (ЕС) считает соцсеть X (бывшая Twitter) крупнейшим каналом распространения ложной информации, связанной с РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова зампреда Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веры Юровой.

По ее словам, социальная сеть Х больше не соблюдает кодекс ЕС.

"Это платформа с наибольшей долей публикаций, содержащих дезинформацию", – сказала она.

По данным СМИ, большинство крупных онлайн-платформ согласились соблюдать добровольный кодекс ЕС, который призван выработать стандарты фактчекинга. Юрова уточнила, что аккаунты, распространяющие ложную информацию, по мнению ЕС, имеют больше подписчиков, чем остальные. Хотя они зарегистрированы позже, чем страницы, которые не имеют отношения к публикации фейков.

Основная идея кодекса – создание сети фактчекеров, которые займутся сортировкой и исключениями из интернета данных, расцененных как дезинформация. Юрова уточнила, что Еврокомиссия работает над повышением прозрачности и ответственности информационной среды.

Ранее сообщалось, что соцсеть Х станет для пользователей платной. Как считает американский бизнесмен и владелец социальной сети Илон Маск, такое решение поможет в борьбе с ботами.