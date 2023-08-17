Соцсеть Х ищет сотрудников для борьбы с дезинформацией – СМИ

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Американская соцсеть Х, ранее известная как Twitter, после масштабного сокращения снова набирает работников, сообщает New York Post.

По данным издания, компания хочет организовать команду "Доверие и Безопасность" для борьбы с дезинформацией на выборах, запланированных в США в 2024 году.

Речь идет в том числе о борьбе с искусственным интеллектом и его способностью создания "дипфейков".

Ранее официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. Сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Владелец соцсети Илон Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

По информации издания, Маск также заявлял, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

Пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги на платформе. Один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи"). Маск уточнил, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты.

Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter