Официальную страницу Twitter переименовали в Х

Фото: twitter.com/elonmusk

Официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х в понедельник, 24 июля. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Владелец соцсети Илон Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

По информации издания, Маск также заявлял, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

Накануне Маск заявил, что из логотипа платформы исчезнет птица. Добавлялось, что предполагаемый ребрендинг социальной сети не был согласован.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги на платформе. Один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи"). Маск уточнил, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты.

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