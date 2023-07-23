Маск сообщил об изменении логотипа Twitter с птицы на букву X

Фото: twitter.com/elonmusksu

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что логотип платформы может измениться в скором времени, из него исчезнет птица. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", – сообщил он.

Маск также разместил фото с предполагаемым будущим логотипом Twitter, на нем изображена буква Х на черном фоне.

Отмечается, что предполагаемый ребрендинг социальной сети не был согласован, также не исключается то, что новый дизайн будет отображаться у всех пользователей сайта.

Ранее Маск сообщал, что пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги на платформе. Один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи").

Маск отреагировал на сообщение, написав, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты. Когда она будет запущена, он не уточнил.

До этого СМИ отмечали, что возможность публиковать сообщения длиной 10 тысяч знаков подписчикам сервиса Twitter Blue. Данная подписка также скрывает половину рекламы, дает ранний доступ к нововведениям, позволяет выкладывать видео большей длительности.



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