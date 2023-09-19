Маск заявил о планах сделать использование X платным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания X (ранее Twitter) будет ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

Как считает предприниматель, такое решение в первую очередь направлено на борьбу с армиями ботов. При этом, по словам Маска, сумма будет небольшой.

Ранее официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. Сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Владелец соцсети Илон Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

Пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги на платформе. Один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи"). Маск уточнил, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты.

Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter