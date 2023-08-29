Маск пригрозил блокировать аккаунты за манипуляцию программой монетизации в X

Фото: depositphotos/ChinaImages

Блокировка ожидает тех, кто попытается манипулировать программой монетизации в социальной сети X, предупредил ее владелец Илон Маск.

"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", – говорится в его публикации в соцсети.

Ранее официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. Сейчас аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы.

Маск также заявлял, что домен x.com теперь автоматически переадресовывает пользователей на сайт Twitter.

Еще до смены названия он предложил пользователям размещать в своих аккаунтах платные видео и текстовый контент для подписчиков. Социальная сеть обещает продвигать творчество клиентов. Цель заключается в создании максимального успеха пользователей, заявил предприниматель.



Маск потерял за один день более 20 млрд долларов