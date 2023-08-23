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10:31

Технологии

Маск заявил, что Facebook манипулирует общественным мнением

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ) манипулирует общественным мнением граждан по всему миру. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Facebook манипулирует людьми почти по всей планете. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма", – отметил он.

В сообщении Маск также прикрепил пост со ссылкой на расследование, выпущенное телеканалом Sky News Australia, в котором утверждается, что Facebook якобы пользуется услугами предвзятых организаций для проверки контента на достоверность на своей платформе.

Ранее сообщалось, что соцсеть Х после масштабного сокращения снова начала нанимать работников. Американские СМИ отмечали, что компания намеревается создать команду "Доверие и Безопасность" для борьбы с дезинформацией на выборах, запланированных в США в 2024 году.

Речь шла в том числе о борьбе с искусственным интеллектом и его способностью создания "дипфейков".

В конце июля официальный аккаунт компании Twitter в одноименной социальной сети переименовали в Х. В данный момент аватар аккаунта представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Позже Маск также опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией нового логотипа.

Предприниматель также заявлял, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

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