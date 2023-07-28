Принадлежащая Маску соцсеть X достигла рекордного числа ежемесячных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Социальная сеть X, которая ранее называлась Twitter, достигла максимального числа ежемесячных пользователей, заявил американский предприниматель и ее владелец Илон Маск. Об этом он написал в своем аккаунте.

"Количество ежемесячных пользователей в 2023 году достигло нового максимума", – отметил он.

Маск также продемонстрировал график, на котором видно, что количество пользователей социальной сети в месяц достигло 540 миллионов человек.

Ранее Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне. Ребрендинг платформы произошел 24 июля, изменились и название соцсети, и ее логотип.

По словам предпринимателя, в будущем логотип, вероятно, может быть доработан.

Он также рассказал, что после ребрендинга посты в соцсети будут называться не "твитaми", а "иксaми". Предыдущее название платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения. Теперь же, по его словам, можно публиковать многочасовые ролики. Он пояснил, что это и стало причиной переименования.



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