Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Технологии

Маск сообщил, что новый логотип Twitter будет доработан

Фото: twitter.com/elonmusk

Новый логотип социальной сети Twitter, который на данный момент представляет собой белую букву Х на черном фоне, еще будет доработан, заявил американский предприниматель Илон Маск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Возможны изменения позже, конечно, (логотип. – Прим. ред.) будет дорабатываться", – говорится в его сообщении.

Портал Business Insider обратил внимание, что пользователи оказались недовольны новым вариантом логотипа. Кроме того, в Сети на эту тему уже появились мемы.

24 июля компания Twitter в одноименной социальной сети переименовала свой аккаунт в Х. Новый логотип представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Маск опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией измененного логотипа.

В свою очередь, Роскомнадзор не увидел оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter, несмотря на смену домена. Специалисты сообщили, что домен x.com переадресует на заблокированный домен twitter.com.

Маск потерял за один день более 20 млрд долларов

Читайте также

технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика