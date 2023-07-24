Маск сообщил, что новый логотип Twitter будет доработан

Фото: twitter.com/elonmusk

Новый логотип социальной сети Twitter, который на данный момент представляет собой белую букву Х на черном фоне, еще будет доработан, заявил американский предприниматель Илон Маск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Возможны изменения позже, конечно, (логотип. – Прим. ред.) будет дорабатываться", – говорится в его сообщении.

Портал Business Insider обратил внимание, что пользователи оказались недовольны новым вариантом логотипа. Кроме того, в Сети на эту тему уже появились мемы.

24 июля компания Twitter в одноименной социальной сети переименовала свой аккаунт в Х. Новый логотип представляет собой белую букву Х на черном фоне, ранее там было изображение голубой птицы. Маск опубликовал на своей странице фотографию штаб-квартиры Twitter с проекцией измененного логотипа.

В свою очередь, Роскомнадзор не увидел оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter, несмотря на смену домена. Специалисты сообщили, что домен x.com переадресует на заблокированный домен twitter.com.



Маск потерял за один день более 20 млрд долларов