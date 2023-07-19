Маск заявил, что пользователи смогут публиковать статьи и книги в Twitter

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Пользователи Twitter смогут публиковать длинные статьи и даже книги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца платформы Илона Маска.

Отмечается, что один из пользователей социальной сети заметил, что функция Notes ("Заметки") была переименована в Articles ("Статьи"). Маск отреагировал на сообщение, написав, что данная функция позволит публиковать большие, мультимедийные тексты. Когда она будет запущена, он не уточнил.

По информации портала The Verge, ранее предприниматель дал возможность публиковать сообщения длиной 10 тысяч знаков подписчикам сервиса Twitter Blue. Данная подписка также скрывает половину рекламы, дает ранний доступ к нововведениям, позволяет выкладывать видео большей длительности. Помимо этого, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, списке комментариев и при упоминаниях.

Ранее сообщалось, что Twitter будет разделять прибыль от рекламы с авторами контента. Функция будет работать в странах с платежной системой Stripe.

До этого платформа начала требовать от посетителей регистрацию. Теперь твиты других пользователей могут просматривать только авторизованные в Twitter. Если такой авторизации нет, тогда всплывает окно с предложением войти в аккаунт или пройти регистрацию, закрыть его невозможно.

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