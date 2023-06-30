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Twitter начал требовать от посетителей регистрацию, передает The Verge.

В СМИ сообщили, что теперь твиты других пользователей могут просматривать только авторизованные в Twitter. Если такой авторизации нет, тогда всплывает окно с предложением войти в аккаунт или пройти регистрацию. Это окно невозможно закрыть. Ранее подобное окно "всплывало" в случае появления контента с возрастным ограничением.

Пока представители соцсети не прокомментировали нововведение. При этом нет информации о том, является ли это намеренной функцией Twitter или ошибкой.

Если это обновление намеренное, тогда оно противоречит заявлениям американского предпринимателя и владельца Twitter Илона Маска, который хотел сделать социальную сеть для незарегистрированных пользователей, пишет The Verge.

По данным СМИ, в 2022 году Маск нанял известного хакера Джорджа Хотца, который должен был исправить баг с поиском, не работающий у неавторизованных пользователей. Однако Хотца уволился из компании, а проблему исправили только в апреле этого года.

Этими действиями соцсеть заставляет незарегистрированных пользователей создать аккаунт и в последствии оформить платную подписку Twitter Blue, считают в The Verge.

Ранее сообщалось, что социальная сеть ЯRUS приостановит работу с 30 июня, так как находится в поиске новых инвесторов. В соцсети пообещали завершить отношения с партнерами "на позитивной ноте".

ЯRUS была запущена в 2020 году и к настоящему времени ее аудитория насчитывает 12 миллионов пользователей.

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