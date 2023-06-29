Российская социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы с 30 июня

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Социальная сеть ЯRUS приостановит работу с 30 июня, так как находится в поиске новых инвесторов. Об этом сообщается на сайте компании.

Работа серверов будет прекращена 30 июня в 15 часов по московскому времени.

"Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов", – указано в сообщении.

В соцсети пообещали завершить отношения с партнерами "на позитивной ноте". ЯRUS была запущена в 2020 году и к настоящему времени ее аудитория насчитывает 12 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что Минцифры представило список российских аналогов зарубежных сервисов. В раздел соцсетей и мессенджеров, в том числе, попали "ВКонтакте", "Одноклассники", ЯRUS, "Мой мир", ICQ, Telegram и другие.