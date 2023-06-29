Путин заявил, что в РФ нужна специальная политика продвижения отечественных брендов

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных брендов. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа", – сказал он.

При этом президент подчеркнул, что подобные программы должны быть у каждого региона. Он сообщил, что это "важное направление совместной работы". Также лидер РФ призвал сделать все, чтобы российские товары стали основными для покупателя.

Ранее Путин в ходе беседы с руководителем ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым сообщил, что отечественным дизайнерам одежды повезло, так как иностранные компании освободили для них рынок объемом 2 триллиона рублей. По его информации, освобождены 2 миллиона квадратных метров торговых площадей.

Также в Минздраве РФ заявили, что почти все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России. По мнению замглавы министерства Сергея Глаголева, многие зарубежные производители рассчитывали на то, что появится возможность наладить поставки в РФ без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, однако этого не произошло.

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