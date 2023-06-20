Аналитики заявили, что Netflix, Marvel и Instagram устарели для российских школьников

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Большинство российских школьников посчитали вселенную комиксов Marvel, социальную сеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) и онлайн-кинотеатр Netflix "устаревшими для России" трендами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Mediascope.

При этом, согласно результатам опроса, моднейшими явлениями в интернете подростки считают короткие видео, видеоигры и технологию умного дома. К "устаревающим" трендам школьники также отнесли криптовалюту, социальную сеть Yappy и NFT.

Аналитики выяснили, что самыми популярными социальными сетями среди подростков и детей стали TikTok (43%) и "ВКонтакте" (41%). Instagram выбрали 13% опрошенных. Ключевым видеосервисом у детей, как и у взрослых, является YouTube (79%).

Также исследование показало, что VPN-сервисы используют 60% детей 12–17 лет. В этой же возрастной категории 52% назвали самым популярным музыкальным сервисом "VK Музыку". В группах 4–8 и 9–11 лет на одном уровне оказались YouTube Music, "Яндекс Музыка" и "VK Музыка".

Ранее на тяжелые учебники, которые им приходится носить на занятия в школу, пожаловались 77% учеников 1–11-х классов. Также более 50% учеников поддержали гибридный формат уроков, при котором часть традиционных занятий заменяется онлайн-версией, 39% высказали негативное отношение к такому формату, 11% заявили, что испытывают равнодушие.

До этого порядка 81% российских школьников признались, что пользуются интернетом, чтобы улучшить оценки. Также выяснилось, что около 60% учеников сильно раздражаются, когда долго не заходят в интернет. 69% подростков используют Сеть для реализации в творческой сфере, а 63% – в профессиональной.

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