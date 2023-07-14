Twitter будет разделять прибыль от рекламы с авторами контента

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Компания Twitter, которая владеет одноименной соцсетью, будет разделять прибыль от рекламы с авторами контента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

"Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента. Теперь в него включена функция по разделению доходов от рекламы", – отмечается в заявлении.

В Twitter уточнили, что новая функция позволит авторам зарабатывать, имея постоянный доход в соцсети. Однако функция будет работать в странах с платежной системой Stripe, являющейся партнером Twitter.

К программе разделения выручки смогут присоединиться те владельцы аккаунтов, у которых они верифицированы с подпиской Twitter Blue. В это же время посты должны набирать не менее 5 миллионов просмотров ежемесячно в течение трех месяцев подряд. Подача заявок на получение доходов от рекламы скоро начнется.

В апреле 2023 года владелец социальной сети Twitter Илон Маск предложил пользователям размещать в своих аккаунтах платные видео и текстовый контент для подписчиков.

Twitter обещает продвигать творчество клиентов. Цель площадки заключается в создании максимального успеха пользователей, заявил Маск.