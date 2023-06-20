Маск заявил, что Twitter будет соблюдать европейский закон о контроле соцсетей

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Twitter будет следовать европейскому законодательству в сфере контроля контента, которое вступит в силу 25 августа. Об этом владелец соцсети, основатель SpaceX Илон Маск заявил в интервью телеканалу France 2.

"Twitter будет подчиняться закону. Если закон будет принят, повторюсь: Twitter обязуется его соблюдать", – ответил он на вопрос об отношении соцсети к нововведению.

25 августа начнут действовать обновленные правила. По ним соцсети обязуются заниматься модерацией публикуемого контента и бороться с фейками. При выявлении нарушений компаниям будут грозить крупные штрафы.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выступила с идеей маркировать в интернете контент, созданный при помощи искусственного интеллекта. По словам замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой, ЕК проверит Twitter после выхода соцсети из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве. По итогам платформу могут ожидать санкции ЕС.

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