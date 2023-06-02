Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему Twitter в X

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Американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы о возможном ребрендинге принадлежащей ему социальной сети Twitter. Соответствующую публикацию бизнесмен разместил в этой соцсети.

Портал T(w)itter Daily News ссылаясь на интервью Маска, написал, что вместо нынешнего логотипа в виде птички и названия Twitter может появиться буква X.

"Это правда", – написал Маск в ответ на соответствующую публикацию.

Уточняется, что соцсеть может быть переименована в будущем из-за расширения ее функционала.

Ранее сообщалось, что компании Илона Маска, создающей чипы для мозга, разрешили проводить испытания на людях. Набор участников для клинического исследования чипов Neuralink еще не открыт.



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