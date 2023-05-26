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02:59

Наука

Компании Илона Маска, создающей чипы для мозга, разрешили проводить испытания на людях

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Компания американского бизнесмена Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink объявила о том, что получила разрешение регулятора для клинических исследований на людях.

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало нашего первого клинического исследования на человеке! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA и представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Уточняется, что набор участников для клинического исследования еще не открыт. Дополнительную информацию об этом в компании пообещали объявить в ближайшее время.

Ранее Илон Маск заявил, что чипирование людей позволит им эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом благодаря стимулированию активности мозга.

Американский миллиардер также заявил, что не имеет ничего против реализации идеи по вживлению чипа компании Neuralink в мозг одного из своих детей.

Илон Маск сообщил об успешном чипировании мозга

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