Маск заявил, что покинет пост главы Twitter через шесть недель

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что нанял нового генерального директора социальной сети Twitter. Об этом он написал на своей странице в одноименной соцсети.

Маск уточнил, что новым гендиректором станет женщина, она приступит к работе примерно через шесть недель.

По словам бизнесмена, его роль в управлении Twitter сведется к должности исполнительного председателя и технического директора, курирующего продукт, программное обеспечение и системных администраторов.

Ранее Илон Маск сообщил о старте пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter. До этого предприниматель заявил, что соцсеть в ближайшее время добавит функцию видео- и аудиозвонков.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя удаление своей публикации в Twitter, заявил, что соцсеть прогнулась под давлением американских властей и действует в их интересах.

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter