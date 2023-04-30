Twitter удалил пост Медведева за нарушения правил соцсети

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Twitter удалил запись зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его русскоязычном аккаунте. В данный момент на странице политика указано, что этот пост нарушает правила социальной сети.

"Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию – это, вроде как, в рамках правил площадки", – приводят РИА Новости текст записи Медведева от 29 апреля.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" запись о том, что Украина в скором времени исчезнет, так как она никому не нужна. Такой же пост он разместил на своей странице в Twitter.

Вскоре после этого пользователи социальной сети обрушились с критикой на американского бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска за то, что тот "не следует антироссийским санкциям" и "снова допускает российских лидеров на платформу".

Позже просмотр Twitter зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева частично ограничили в Германии и Польше.

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter