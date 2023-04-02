Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про День дурака.

Ранее Боррель заявил, что начало председательства России в Совете безопасности ООН "подходит для Дня дурака". Он также заявил, что Евросоюз собирается противостоять любым злоупотреблениям со стороны России на посту председателя Совбеза всемирной организации.

"Ну, а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", – написал Медведев в Twitter.

Ранее Медведев пригрозил российской гиперзвуковой ракетой, которая, по его словам, может ударить по зданию Международного уголовного суда (МУС). Так он отреагировал на решение МУС об аресте Владимира Путина.

По его словам, суду в Гааге не стоило принимать меры против крупнейшей ядерной державы. Теперь судьям следует внимательно наблюдать за ситуацией в небе, добавил Медведев.

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