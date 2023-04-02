Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН и День дурака

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал язвительной шуткой переход председательства в Совете Безопасности ООН к России с 1 апреля.

"Начало председательства РФ в Совете Безопасности подходит для апрельского Дня дураков. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", – написал он в Twitter.

Он также заявил, что Евросоюз собирается противостоять любым злоупотреблениям со стороны России на посту председателя Совбеза всемирной организации.

Многие пользователи соцсети уже успели раскритиковать подобные высказывания главы дипломатии ЕС под его сообщением.

"Евросоюз когда-либо осуждал Америку за убийство мирных жителей в Ираке, Афганистане, Сирии?" – задался вопросом один из комментаторов.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совбезе всемирной организации будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал.

До этого министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс решил в шутку поздравить Украину с вступлением в Евросоюз.

Некоторые пользователи, особенно из Украины, негативно отреагировали на подобный юмор. Сначала Ринкевичс извинился за свою шутку, а потом и вовсе удалил свое сообщение из соцсетей.

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