Глава МИД Латвии 1 апреля в шутку объявил о вступлении Украины в Евросоюз

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в День смеха, 1 апреля, решил в шутку поздравить Украину с вступлением в Евросоюз. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС", – написал он в соцсетях.

Некоторые пользователи, особенно из Украины, негативно отреагировали на подобный юмор. Сначала Ринкевичс извинился за свою шутку, а потом и вовсе удалил свое сообщение из соцсетей.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден рассказал шутку про мороженное в ходе пресс-конференции, посвященной стрельбе в приходской школе в Нэшвилле.

До этого Джо Байден шуткой ответил на вопрос, ведется ли обсуждение выдвижения его кандидатуры на выборы президента в 2024 году.

Байден вызвал недоумение неуместной шуткой

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