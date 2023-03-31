Американцы назвали Байдена больным после его признания о "душе" страны

Фото: ТАСС/ЕРА/JIM LO SCALZO

Зрители телеканала Fox News возмутились заявлением лидера США Джо Байдена, который сказал, что американцы-трансгендеры "формируют душу нашей нации". Об этом сообщает РИА Новости.

Также президент рассказал о мерах администрации по поддержке трансгендеров. Зрители телеканала начали негодовать после его слов. Так, один из пользователей соцсетей написал, что Байден является психически нездоровым человеком.

"Трансгендерами являются 1,6% взрослого населения США. Они не определяют нашу страну", – указал другой комментатор.

"Душа нашей нации теперь трансгендерная? Ух ты, когда это случилось? Я это пропустил!" – написал еще один зритель телеканала.

По словам пользователя с никнеймом sarnoldofficial, Байден хочет показать себя в выгодном свете. Пользователь fwolfe65 добавил, что душа нации ушла после вступления нынешнего президента США в должность.

"Интересно, покажется ли Байден в Нэшвилле?" – написала CathyBenko.

Ранее Джо Байден пошутил в ходе пресс-конференции, посвященной стрельбе в приходской школе в Нэшвилле. Он рассказал шутку про мороженое, после чего поднял тему трагедии. Американский лидер оценил оперативную реакцию правоохранителей, а также выразил соболезнования семьям пострадавших.

Стрельба в приходской школе в Нэшвилле произошла 27 марта. В результате происшествия погибли шесть человек: трое детей и трое взрослых. По информации правоохранителей, стрельбу открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.

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